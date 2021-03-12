Иранское грузовое судно подверглось атаке в Средиземном море

Иранский контейнеровоз Shahre Kord подвергся "террористической атаке" в Средиземном море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что судно было слегка повреждено взрывом, который вызвал небольшой пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

Как отметили в государственной судоходной компании Ирана IRISL, подобные нападения приравниваются к пиратству, для установления виновных будут приняты правовые меры через соответствующие международные институты.

В момент нападения судно направлялось в Европу, после ремонта оно продолжит путь к месту назначения.