Искать подкопы боевиков в Сирии поможет специальный георадар

На авиабазу Хмеймим в Сирии доставлен специальный георадар "Око-3", предназначенный для обнаружения пустот в грунте, сообщил заместитель начальника инженерных войск группировки войск ВС РФ в Сирийской Арабской Республике подполковник Павел Реуцкий. Радар поможет искать пустоты в грунте, а значит, и бороться с т. н. "туннельной войной".

"Георадар "Око-3" может обнаруживать пустоты не только в грунте, но и в бетоне и в других подобных средах​​​. Предназначен для ведения геологоразведки, и имеет широкий спектр применения, в том числе и в гражданской отрасли, - передает РИА Новости слова Реуцкого. - Ключевое предназначение - это ведение туннельной войны".

Он напомнил, что террористы активно используют горнопроходческую технику, метростроевскую технику для оборудования подкопов под опорные базы, места размещения войск, для совершения диверсионно-террористических актов. Боевики скрытно доставляли взрывчатку под полицейские участки и базы сирийской армии. "Око-3, по словам Реуцкого, сможет обнаруживать такие подземные пустоты на глубине до 50 метров.