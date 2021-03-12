Источник в Кремле предупредил о планах США по дискредитации "Спутника V"

Запад готовит информационную атаку на "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле. По данным спецслужб, в европейских странах готовится инсценировка массовой гибели людей якобы от российской вакцины, передает агентство.

"Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса (признан в РФ нежелательной организацией), Фонд "Томсон Рейтер") и медиаструктуры ("Би-би-си", "Рейтер", "Интерньюс") готовится сценарий информационной атаки на "Спутник V", - сказал источник в Кремле. В рамках этой атаки планируется подкрепить утверждения о якобы неэффективности и опасности вакцины инсценировкой массовой гибели людей будто бы в результате использования препарата, сообщил он.

По данным спецслужб, США и союзники на фоне растущего спроса на "Спутник V" в мире планируют развернуть масштабную информационную кампанию для формирования предвзятого отношения к нашим научным разработкам по противодействию коронавирусу, рассказал высокопоставленный источник в Кремле. Также США и их союзники планируют тиражировать некие "разоблачающие материалы" о якобы некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.

"Целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие российскую вакцину "Спутник V" для экстренного использования. Это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония", - перечислил собеседник агентства. "На Западе признание нашей вакцины этими странами уже вызвало всплеск антироссийской пропаганды", - добавил он. Действия США по дискредитации отечественной вакцины он назвал попыткой принизить вклад российской науки в глобальную борьбу с пандемией, а также подорвать доверие мирового сообщества к отечественным научным разработкам и воспрепятствовать их сертификации ВОЗ. И еще это - стремление уменьшить зарубежный спрос на вакцину, которая заняла второе место по количеству одобривших ее стран.

При этом США ведут "беспрецедентно агрессивную политику продвижения своей вакцины Pfizer", добиваясь освобождения американской стороны не только от выплат возможных компенсаций гражданам в случае побочных эффектов, но и от материальной ответственности за халатность производителя, включая фабричный брак и нарушение условий хранения, отметил кремлевский источник.