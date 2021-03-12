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12.03.2021 13:29
Рубрика: Власть

"Коммунисты России" предложили дать возможность вступать в партии через госуслуги

Текст: Ксения Воронцова

"Коммунисты России" предлагают создать на портале госуслуг сервис, который даст возможность людям подавать заявления на вступление в партии и платить соответствующие взносы. С такой инициативой партия обратилась в Минцифры РФ.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"На портале госуслуг, который пользуется все большей популярностью среди россиян, необходимо предусмотреть возможность сервиса по вступлению людей в политические партии", - приводит РИА Новости слова председателя ЦК партии Максима Сурайкина. Он рассказал, что можно было бы также подключить и уплату членских взносов онлайн. У партий, по его словам, на сайте должны быть свои аккаунты, различающиеся по цветам, с краткой справочной информацией.

Такую возможность нужно всем партиям, допущенным без сбора подписей до выборов в Госдуму, считает политик. По мнению Сурайкина, это было бы удобно и для партий, и для граждан: пандемия осложнила взаимодействие с избирателями и потенциальными сторонниками.

Напомним, что в рамках единого дня голосования в 2020 году на сайте госуслуг были открыты личные кабинеты для кандидатов и для партий, также на портале впервые прошел сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения в Челябинской области, Пермском крае и Чувашской Республике. Кроме того, через госуслуги можно было подать заявление о голосовании на выбранном избирательном участке по месту нахождения.

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