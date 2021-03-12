Косачев: Германия ведет себя как тоталитарное государство

Продолжается скандал с блокировкой немцами запуска вещания канала RT в Германии. Более того, этот скандал приобретает характер межгосударственного, поскольку чем больше отпираются в причастности к происходящему власти Германии, тем крепче ощущение, что они все это и инспирировали.

А если это так, то Германия ведет себя как тоталитарное государство, подавляющее альтернативные источники информации, а вслед за этим - свободу слова, печати и совести.

Что уж тут удивляться, когда на Украине втупую закрывают оппозиционные СМИ, а ОСБЕ с Советом Европы и претендующей на лидирующие позиции в этих организациях Германией молчат в тряпочку? Какие ученики, такие и учителя? Хвост виляет собакой?

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.