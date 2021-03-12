В Болгарии раскопали "невероятную" крепость V века

В Болгарии археологи впервые раскопали крепость V века нашей эры, которая была обнаружена еще в 1900 году. Эксперты отмечают, что это были невероятно мощные укрепления, возведенные в ранневизантийский период.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, раскопки проводились близ современного города Широково в северо-восточной Болгарии, недалеко от реки Дунай.

Интересно, что эту крепость еще в 1900 году обнаружил археолог Карел Скорпил. Однако при его жизни раскопки не проводились. Только в 2020 году на указанное более столетия назад место прибыла археологическая команда во главе с Деяном Драгоевым. Она была снаряжена региональным Историческим музеем города Русе.

До выхода на место исследователи установили, что крепостные стены, вероятно, защищали средневековый болгарский город, который назывался Крастовец. Однако сами укрепления появились гораздо раньше города.

По оценкам ученых, крепость была возведена не позднее V века нашей эры, то есть ее строительство пришлось на ранний период Восточной Римской империи, известной как Византия. Археологи говорят, что это были невероятно мощные укрепления.

Результаты раскопок указывают на то, что крепость стояла веками. Более того, во времена Первой и Второй Болгарских империй в средние века она была расширена. Именно в тот период и существовал город Крастовец. Упоминание о нем, в частности, встречается в трудах османского историка Мехмеда Несри, которые он создал в начале XVI века.

Кроме того, руины этой крепости упоминаются и в некоторых письменных источниках XV-XIX веков под турецким названием "Бурун Кале". Установлено, что эта крепость была возведена на скалистом мысе, на слиянии двух небольших рек Баниски Лом и Черни Лом.

Суд по всему, здесь пересекались две важных дороги римского периода. Вероятно, крепость изначально служила для их защиты. Затем она разрослась до размеров города, который, впрочем, с течением времени утратил свое значение и исчез.

В ходе раскопок археологи обнаружили укрепление, конструкция которого нетипична для районов Дуная. Ничего подобного прежде не находили и в окрестностях города Русе. Это была массивная полукруглая башня, располагавшаяся на южной стороне крепости. Кстати, до определенной высоты она полностью сохранилась.

"Южная крепостная башня имеет форму полукруга и диаметр 11 метров, - следует из сообщения Исторического музея в Русе. - Она выступает на пять метров перед крепостной стеной. Поразительна толщина недавно обнаруженных стен: 3,5 метра составляет толщина стен башни и четыре метра - крепостной стены"

Сообщается, что археологическая группа была впечатлена не только огромной толщиной и невероятной прочностью крепостных стен и башен. Эксперты отмечают высочайшее мастерство каменотесов.

Дело в том, что на каждом камне этой крепости имеется обозначение в виде какой-либо буквы. Это означает, что камни очень плотно подгоняли друг к другу, а каменотесы при помощи таких символов четко указывали строителям, какой камень и куда именно следует укладывать.

Кроме того, камни были очень умело обтесаны до правильной квадратной формы. Естественная форма была сохранена лишь для их лицевой стороны, которую можно было увидеть только снаружи. Изнутри же стены выглядели так, словно были сложены из огромных кирпичей. Длина некоторых из них превышает два метра. Также на этих обработанных валунах встречаются инициалы каменотесов.

К слову, оригинальные укрепления V века состояли из двух параллельных крепостных стен. А в средние века, как считают исследователи, была возведена еще одна, третья стена, которая шла параллельно двум римским стенам. Вероятно, ее возвели в период расширения города Крастовец.

Третья, средневековая крепостная стена и по сей день является внешним укреплением. Она была скрыта под земляным валом высотой четыре метра, но археологи ее раскопали.