Курц: Некоторые страны ЕС могли закупить вакцину втайне от других

Новости

В Северодвинске арестовали мужчину, захватившего заложницу в МФО 18:02
В Крыму задержали осквернившего мемориал вандала 17:59
Рапота может покинуть пост госсекретаря СГ в течение недели 17:50
Вертолеты "Ночные охотники" научат борьбе с беспилотникам 17:46
Китай призвал Украину к соблюдению законов при национализации "Мотор Сич" 17:41
ЕС продлил на полгода санкции против российских физлиц 17:40
Президент Армении попал в больницу из-за проблем с сердцем 17:37
Росавиация не увидела признаков банкротства у российских авиакомпаний 17:36
Центр Симона Визенталя потребовал переименовать стадион Шухевича 17:21
В Черное море зашел корабль НАТО 17:21
Российские десантники примут участие в совместных учениях в Беларуси 17:15
Южнокорейские автоконцерны пока не будут уходить из Калининграда 17:01
Давосский форум убрал имя княгини Ольги из списка выдающихся женщин 16:52
В Калмыкии завели дело после смерти постояльцев интерната от COVID-19 16:42
Песков: В графике Путина нет встречи "нормандской четверки" в апреле 16:39
Источник в Кремле предупредил о планах США по дискредитации "Спутника V" 16:38
"Россети Юг" выделили 16,7 млн рублей на ипотеку сотрудников 16:34
Власти Италии введут жесткий карантин на выходные в начале апреля 16:30
В Подмосковье бетономешалка раздавила машины с пассажирами 16:05
Минздрав Азербайджана утвердил применение вакцины "Спутник V" 16:03
Договор о свободной торговле стал основой развития экономик стран СНГ 16:02
В Госдуме ответили на "стратегию" Киева по возврату Крыма 15:53
В Воронежской области отменили самоизоляцию для пенсионеров 15:50
Житель Чувашии получил условный срок за избиение сына 15:44
Захарова назвала "безумием" публикации в американских СМИ о Красной армии 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 16:41
Рубрика: В мире

Курц: Некоторые страны ЕС могли закупить вакцину втайне от других

Текст: Юрий Когалов
Некоторые страны-члены ЕС могли тайно заключить контракты на поставки дополнительных партий вакцин от коронавируса. Как передает Reuters, такое предположение выдвинул канцлер Австрии Себастьян Курц.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: AFP/MIGUEL MEDINA
В ВОЗ отреагировали на отказ ряда стран ЕС от вакцины AstraZeneca

По его словам, об этом свидетельствует неравномерное распределение вакцин. Некоторые страны уже "получили больше, чем им полагалось по правилам распределения препарата, составленным исходя из численности населения". А через несколько месяцев разрыв станет еще больше, что существенно повлияет на скорость вакцинации.

"Такие планы поставок ясно противоречат политическим целям Европейского союза, а именно тому, чтобы все страны-члены в равной мере должны получить дозы в расчете на душу населения. И эти идеи поставок не отвечают тому, о чем договорились главы государств и правительств ЕС", - отметил Курц.

По его мнению, необходимо прояснить ситуацию, добиться полной прозрачности, выяснить, кто подписал эти дополнительные контракты с фармкомпаниями.

В мире Европа Международные организации Европейский союз Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В Азербайджане разрешили применение российской вакцины "Спутник V"
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически
Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино
Что британцы и пресса думают об интервью принца Гарри и Меган Маркл
Эксперты заговорили о необычной активности вице-президента США