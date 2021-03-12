Курц: Некоторые страны ЕС могли закупить вакцину втайне от других

Некоторые страны-члены ЕС могли тайно заключить контракты на поставки дополнительных партий вакцин от коронавируса. Как передает Reuters, такое предположение выдвинул канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, об этом свидетельствует неравномерное распределение вакцин. Некоторые страны уже "получили больше, чем им полагалось по правилам распределения препарата, составленным исходя из численности населения". А через несколько месяцев разрыв станет еще больше, что существенно повлияет на скорость вакцинации.

"Такие планы поставок ясно противоречат политическим целям Европейского союза, а именно тому, чтобы все страны-члены в равной мере должны получить дозы в расчете на душу населения. И эти идеи поставок не отвечают тому, о чем договорились главы государств и правительств ЕС", - отметил Курц.

По его мнению, необходимо прояснить ситуацию, добиться полной прозрачности, выяснить, кто подписал эти дополнительные контракты с фармкомпаниями.