Курсу рубля предсказали новое укрепление

Новости

Байден анонсировал открытие школ до конца первых 100 дней его президентства 06:59
Три простых шага: Врач рассказала, как избавиться от жира на животе 06:50
На Украине заявили о намерении вернуть в госсобственность завод "Мотор Сич" 06:36
В Крыму предрекли фиаско стратегии Украины относительно полуострова 05:49
WSJ: Alibaba могут назначить крупнейший в истории страны штраф 05:28
В Колумбии Airbus A300 во время взлета потерял часть двигателя 04:45
Пушков спрогнозировал стратегию администрации Байдена в отношении России 04:29
Песков заявил о возможности очного участия Путина в ПМЭФ-2021 03:59
В ВОЗ отреагировали на отказ ряда стран ЕС от вакцины AstraZeneca 03:23
Глава ЦБ оценила возможность выпуска 50-рублевой монеты и банкноты в 10 тысяч 02:53
Попова исключила заражение британским штаммом переболевших COVID-19 россиян 02:33
Высоту орбиты МКС скорректируют перед прибытием корабля "Союз МС-18" 02:23
Более 50 иностранных самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ 01:54
Попова: Данных о влиянии новых штаммов на усиление эпидпроцесса пока нет 01:23
Искать подкопы боевиков в Сирии поможет специальный георадар 00:45
Минстрой готовит законопроект о счетах эскроу на частные дома 00:13
Татьяна Москалькова: В пандемию усилилась дискриминация женщин 11.03.2021
Россия поделится своим опытом жилищного строительства 11.03.2021
Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА 11.03.2021
В РПЦ предостерегли духовенство от участия в митингах и политической борьбе 11.03.2021
Байден направил на стимулирование экономики США $1,9 трлн 11.03.2021
Легойда прокомментировал вопрос о замене погребения кремацией 11.03.2021
В Подмосковье мужчина устроил поножовщину у торгового центра 11.03.2021
Участницу международной преступной группы приговорили к 10 годам колонии 11.03.2021
Международная акция "Сад памяти" стартует через неделю 11.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Курсу рубля предсказали новое укрепление

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Володин рассказал о планомерном уходе РФ от долларовой зависимости

- Российский рубль медленно, но верно развивает свое укрепление. В среду и четверг курс евро опускался ниже 88 рублей, минимальным значениям с сентября прошлого года. Область 88 рублей примечательна тем, что тут располагались максимумы от скачка пары в марте 2020 года. Это сигнал, что участники рынка готовы идти дальше.

За год мы увидели резкий обвал российской валюты до 88 рублей за евро, последующий откат до 76 рублей, новый импульс к более высоким максимумам до 94 рублей, но уже с меньшей амплитудой. С октября рубль находился в продолжительной консолидации, откуда вышел с успехом.

Сейчас евро тестирует 200-дневную скользящую среднюю на отметке 87,5 рубля. Кроме того, тут пролегает первая линия коррекции по Фибоначчи: откат на 23,6% от ралли в паре с февраля по ноябрь прошлого года. Закрепление под этой отметкой усилит уверенность покупателей рубля, открыв дорогу на 84 рубля.

USDRUB с начала недели находится ниже своей 200-дневной средней и вернула уже более трети от экстремумов пары в 2020 году. Как и в случае с евро, тут более вероятен выход вниз из диапазона последних трех месяцев. В этом случае открывается прямая дорога для пары в область 70 рублей.

ЦБ: Снижение инфляции до 4% может задержаться до начала 2022 года

Дальнейшее укрепление рубля следует не только из технической картины на графиках. Поддержку российской валюты также оказывает разворот политики Банка России, который явно дал понять, что со снижением ставок покончено. Более того, в последние недели мы получаем сигналы, что Банк России готов действовать уже в ближайшее время. И это резко контрастирует с давлением на ставки, которые оказывает Европейский центробанк и теперь ожидается от Федеральной резервной системы США. Такая позиция смещает баланс в пользу рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Песков заявил о возможности очного участия Путина в ПМЭФ-2021
В ВОЗ отреагировали на отказ ряда стран ЕС от вакцины AstraZeneca
В Крыму предрекли фиаско стратегии Украины относительно полуострова
Глава ЦБ оценила возможность выпуска 50-рублевой монеты и банкноты в 10 тысяч
Пушков спрогнозировал стратегию администрации Байдена в отношении России
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты