Курсу рубля предсказали новое укрепление

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Российский рубль медленно, но верно развивает свое укрепление. В среду и четверг курс евро опускался ниже 88 рублей, минимальным значениям с сентября прошлого года. Область 88 рублей примечательна тем, что тут располагались максимумы от скачка пары в марте 2020 года. Это сигнал, что участники рынка готовы идти дальше.

За год мы увидели резкий обвал российской валюты до 88 рублей за евро, последующий откат до 76 рублей, новый импульс к более высоким максимумам до 94 рублей, но уже с меньшей амплитудой. С октября рубль находился в продолжительной консолидации, откуда вышел с успехом.

Сейчас евро тестирует 200-дневную скользящую среднюю на отметке 87,5 рубля. Кроме того, тут пролегает первая линия коррекции по Фибоначчи: откат на 23,6% от ралли в паре с февраля по ноябрь прошлого года. Закрепление под этой отметкой усилит уверенность покупателей рубля, открыв дорогу на 84 рубля.

USDRUB с начала недели находится ниже своей 200-дневной средней и вернула уже более трети от экстремумов пары в 2020 году. Как и в случае с евро, тут более вероятен выход вниз из диапазона последних трех месяцев. В этом случае открывается прямая дорога для пары в область 70 рублей.

Дальнейшее укрепление рубля следует не только из технической картины на графиках. Поддержку российской валюты также оказывает разворот политики Банка России, который явно дал понять, что со снижением ставок покончено. Более того, в последние недели мы получаем сигналы, что Банк России готов действовать уже в ближайшее время. И это резко контрастирует с давлением на ставки, которые оказывает Европейский центробанк и теперь ожидается от Федеральной резервной системы США. Такая позиция смещает баланс в пользу рубля.