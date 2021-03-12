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12.03.2021 12:12
Рубрика: Экономика

Летающие в России самолеты могут запретить регистрировать за рубежом

Текст: Евгений Гайва
Росавиация намерена добиваться запрета на регистрацию воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в государственных реестрах зарубежных стран, заявил руководитель ведомства Александр Нерадько в ходе заседания расширенной коллегии. Такое правило может быть введено с 1 января 2023 года.
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

"Росавиация считает целесообразным продолжить работу по стимулированию регистрации воздушных судов в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. В качестве завершающего этапа предполагается внести соответствующие изменения в статью 33 Воздушного кодекса, исключив возможность регистрации в государственном реестре иностранного государства гражданских воздушных судов со вступлением в силу фиксированного срока, например, с 1 января 2023 года", - сказал Нерадько.

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости
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Политику по стимулированию регистрации воздушных судов в госреестре России Росавиация проводит в течение нескольких лет. Как ранее отмечал глава ведомства, это позволит российскому регулятору, а не иностранным авиационным властям следить за поддержанием летной годности самолетов.

Ранее сообщалось, что более 90% воздушных судов иностранного производства, которые эксплуатируют российские авиакомпании, зарегистрированы за рубежом. Основная доля приходится на Бермудские острова. За летную годность воздушных судов отвечает страна регистрации.

Как отметил Нерадько, на данный момент всего в государственном реестре РФ зарегистрировано 8930 пилотируемых воздушных судов, а также 2 беспилотника максимальной массой более 45 кг.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация

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