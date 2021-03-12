Принят Государственной Думой 17 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года

Внести в пункт 2 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2008, N 52, ст. 6229; 2011, N 48, ст. 6730; 2013, N 19, ст. 2329; 2015, N 41, ст. 5639; 2016, N 1, ст. 66; 2017, N 1, ст. 46) изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:

"К лицам, замещающим должности мировых судей, предъявляются требования, установленные Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" и Федеральным законом от 17 декабря 1998 года N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации".".

Президент Российской Федерации В. Путин