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12.03.2021 08:49
Рубрика: Спорт

Малкин стал лучшим игроком матча "Питтсбург" - "Баффало"

Текст: Максим Домчев
Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Гол и передача Евгения Малкина помогли "Питтсбургу" переиграть "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2.

Фото: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"Питтсбург" подошел к этой встрече с тремя победами подряд, а "Баффало" проиграл все восемь матчей. Наконец-то прорвало одного из лидеров "пингвинов" Евгения Малкина, которого на старте сезона нещадно критиковали болельщики и СМИ.

"Питсстбург" оправдал статус фаворита и выиграл у "Баффало" - 5:2. Лучшим игроком встречи был признан как раз Малкин, на счету которого гол и результативная передача. Российский нападающий набирает очки в шести последних матчах клуба подряд.

"Детройт" благодаря голу Владислава Наместникова переиграл "Тампу-Бэй" - 6:4. В составе проигравших гол и передача на счету защитника Михаила Сергачева.

"Каролина" без проблем разобралась с "Нэшвиллом" - 5:1. Российский нападающий "ураганов" Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами. "Торонто" в овертайме одолел "Виннипег" - 4:3. Одну из шайб в составе "кленовых листьев" забросил россиянин Илья Михеев.

"Флорида" переиграла "Коламбус" - 5:4, уступая по ходу встречи с разницей в три шайбы. Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 32.

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