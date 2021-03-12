МИД РФ: Размещение США ракет в АТР спровоцирует новый виток гонки вооружений

Размещение Соединенными Штатами ракет наземного базирования в Японии дестабилизирует обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, спровоцирует новый виток гонки вооружений, что грозит непредсказуемыми последствиями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения в японских СМИ о перспективах военного сотрудничества Токио и Вашингтона.

"Обратили внимание на информацию в японских СМИ о том, что Токио и Вашингтон в скором времени могут провести обсуждение вопроса о перспективах размещения в Японии американских ракет. Как это следует из контекста, повторю, что мы опираемся на публикации японских СМИ", - отметила Захарова. По ее словам, речь может пойти о ракетах средней дальности наземного базирования, которые прежде были запрещены по договору о РСМД.

Дипломат обратила внимание, что "размещение в различных регионах мира, в том числе, в АТР американских наземных ракет средней и меньшей дальности, в каком бы то ни было оснащении имело бы крайне дестабилизирующий эффект с точки зрения международной и региональной безопасности". "Это спровоцировало бы новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, Россия не оставит без внимания этот вопрос. "Появление дополнительных ракетных угроз, безусловно, повлечет за собой реакцию с нашей стороны", - отметила она, добавив, что Москва открыта к равноправной и конструктивной работе по восстановлению доверия, укреплению международной безопасности и стратегической стабильности в мире после развала ДРСМД.