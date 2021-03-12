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12.03.2021 12:52
Рубрика: В мире

МИД: РФ требует от США не мешать работе комиссии ООН по разоружению

Текст: Юрий Когалов

Российская сторона требует от США не мешать работе комиссии ООН по разоружению, заседание которой проходят в Нью-Йорке, и обеспечить въезд в страну представителей других государств, в том числе главе российской делегации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Без обеспечения равных условий работы на площадке комиссии для всех экспертов государств-членов ООН проведение организационной и содержательной сессии комиссии теряет практический смысл", - отметила дипломат. По ее словам, Москва требует от Вашингтона "кардинально пересмотреть свою линию, вернуться к ответственному выполнению обязательств в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН, обеспечив въезд в США главе российской делегации для участия в работе комиссии".

Как напомнила Захарова, с такими проблемами сталкивается не только Россия, но и другие страны. По ее словам, в результате "системной противоправной визовой практики Вашингтона в отношении направляемых по линии ООН экспертов государств-членов организации" работа в комиссии ООН по разоружению фактически приостановлена.

Не выдавая визы дипломатам, США "грубо нарушают свои обязательства по соглашению 1947 года о центральных учреждениях ООН и игнорируют ключевые положения резолюции Генассамблеи ООН". "Пренебрежение США своими обязательствами в качестве государства пребывания штаб-квартиры ООН стало фактором, который препятствует работе соответствующей комиссии и дискредитирует ее статус как одного из ключевых элементов разоруженческого механизма Организации Объединенных наций", - заключила Захарова.

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