Министр юстиции: за десять лет закрыто 13 колоний

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что сокращение числа заключенных привело к закрытию некоторых СИЗО и колоний. Он подчеркнул, что это положительная динамика. Заявление прозвучало в ходе коллегии Федеральной службы исполнения наказаний.

"В связи с гуманизацией законодательства и расширением возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, на 40% снизилось количество лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и соответственно на 13% уменьшилось количество исправительных учреждений", - сообщил Константин Чуйченко.

Он подчеркнул, что таковы результаты за десять лет.