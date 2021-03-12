Минстрой готовит законопроект о счетах эскроу на частные дома

Законопроект о распространении системы счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) планирует внести в Госдуму этой весной Минстрой. Проектное финансирование ИЖС должно увеличить объём предложения на рынке малоэтажного жилья на начальном этапе на 15-25%. К 2024 году объемы строительства частных домов должны вырасти до 50 млн кв. м, а к 2030 году - до 60 млн. Ввод системы счетов эскроу для частных домов предусмотрен в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года.

Главным условием перехода на проектное финансирование в сегменте ИЖС станет повышение лояльности банков к застройщикам, отмечает глава Комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. "Качество, прозрачность и надежность рынка должны преодолеть традиционное недоверие кредиторов к сегменту ИЖС", - отмечает он.

Решить эту задачу, по мнению Гарипова, должны типовые стандарты проектов индивидуальных жилых домов и рекомендательные стандарты процедур выдачи и обслуживания кредитов. Они снизят риски для банков и обеспечат гражданам доступные кредиты на собственный дом. Минстрой и ДОМ.РФ планируют провести конкурс проектов индивидуального жилищного строительства для создания базы типовых решений.

Механизм, который даст возможность выдавать ипотеку под ИЖС по всем льготным программам на этапе строительства должен быть разработан к лету нынешнего года.