Мишустин увеличил инвалидам часы услуг сурдоперевода

Люди с нарушением слуха будут получать до 84 часов услуг сурдоперевода в год за счет федерального бюджета. Установленная еще в советское время норма ни разу не пересматривалась и до сих пор составляла 40 часов.

Услуга предоставляется в рамках индивидуальной программы реабилитации инвалида. Заявку на нее необходимо подавать в многофункциональном центре или в территориальном подразделении Фонда социального страхования. Сделать это может сам инвалид или его законный представитель.