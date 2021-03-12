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12.03.2021 09:11
Рубрика: Власть

Мишустин увеличил инвалидам часы услуг сурдоперевода

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин вдвое увеличил объем услуг сурдоперевода для слабослышащих. Постановление принято по поручению президента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Владимир Путин указал расширить сурдоперевод на ТВ

Люди с нарушением слуха будут получать до 84 часов услуг сурдоперевода в год за счет федерального бюджета. Установленная еще в советское время норма ни разу не пересматривалась и до сих пор составляла 40 часов.

Услуга предоставляется в рамках индивидуальной программы реабилитации инвалида. Заявку на нее необходимо подавать в многофункциональном центре или в территориальном подразделении Фонда социального страхования. Сделать это может сам инвалид или его законный представитель.

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