На улицах Москвы появится электробус-гармошка

В ближайшее время в Москве начнутся испытания первого сочлененного электробуса (в народе - "гармошки"). Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов. Машину собрали на заводе "КАМАЗ".

"Мы очень гордимся, что стали пионерами в развитии электробусов. Очень скоро новые машины отправятся в Москву для испытаний", - сказал гендиректор предприятия Сергей Когогин.

Ранее озвучивалось, что испытания новой модели может занять 6-7 месяцев. В целом власти города рассчитывают к 2030 году полностью перейти на электрический общественный транспорт.