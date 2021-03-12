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12.03.2021 19:10
Рубрика: Экономика

На улицах Москвы появится электробус-гармошка

Текст: Сергей Бабкин

В ближайшее время в Москве начнутся испытания первого сочлененного электробуса (в народе - "гармошки"). Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов. Машину собрали на заводе "КАМАЗ".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Мы очень гордимся, что стали пионерами в развитии электробусов. Очень скоро новые машины отправятся в Москву для испытаний", - сказал гендиректор предприятия Сергей Когогин.

Ранее озвучивалось, что испытания новой модели может занять 6-7 месяцев. В целом власти города рассчитывают к 2030 году полностью перейти на электрический общественный транспорт.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Правительство Москвы

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