Новости

Министр юстиции: за десять лет закрыто 13 колоний 13:30
Лукашенко назвал сроки создания в Беларуси вакцины от COVID-19 13:26
В Москве тренер по хоккею получил 2 года тюрьмы за смерть ученика на льду 13:22
"Почта России" установит постаматы в метро 13:11
В МИД РФ приветствуют инициативу в ФРГ о сохранении памяти о войне 13:03
Песков назвал тревожной ситуацию в Мьянме 13:01
Роскомнадзор готов к диалогу с Twitter 13:01
Южноафриканский актер из "Американцев" Клифф Саймон погиб в США 13:00
МИД: РФ требует от США не мешать работе комиссии ООН по разоружению 12:52
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически 12:50
Песков отметил снижение квалификации специалистов по России 12:47
Чем похожи празднования Масленицы 1916 и 2021 годов 12:45
Пользователи смогут "рисовать" дороги на картах Google 12:43
Юные художники Москвы и Рима нарисовали локдаун 12:39
Названы номинанты антипремии "Золотая малина" 12:39
"Аллея правителей" Церетели переедет из Москвы в Пензу 12:24
МИД РФ: Размещение США ракет в АТР спровоцирует новый виток гонки вооружений 12:19
Названа полезная диета для переболевших коронавирусом 12:18
Захарова: Россия не будет политизировать вопросы вакцинации 11:54
В Сочи горнолыжный сезон продлили до конца апреля 11:54
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" 11:34
В Анапе при пожаре в жилом доме повреждены 23 квартиры 11:23
Оперштаб: Еще 1605 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:13
ЦБ аннулировал лицензию у банка "Альба Альянс" 11:12
ФАС проверит пермскую шаурму из-за использования знака McDonald’s 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Названы главные проблемы в сфере ЖКХ
Как получить диагностическую карту по новым правилам
Как получить диагностическую карту по новым правилам
12.03.2021 12:18
Рубрика: Общество

Названа полезная диета для переболевших коронавирусом

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи университета в Сан-Диего и Автономного университета Барселоны опубликовали научную работу, в которой привели доказательство пользы так называемой ITIS diet для снижения воспалительного процесса в организме. Изначально исследование проводилось для помощи больным ревматоидным артритом, однако, по словам экспертов, такая противовоспалительная диета будет полезна и переболевшим коронавирусной инфекцией. Известно, что при среднетяжелой и тяжелой формах инфекции иммунитет будто "сходит с ума" и начинает бить по организму больного, вызывая воспаление в организме. Даже у тех, кто перенес COVID-19 в легкой форме подобные воспалительные процессы могут продолжаться. Как же восстановить свой организм?

Фото: EPA-EFE/ANDREA FASANI
Придуман пятиминутный дыхательный тест на коронавирус

По словам главного научного сотрудника Научно-клинического центра геронтологии Алексея Москалева, отдельные продукты способны давать стойкий противовоспалительный эффект, в то время как другие, напротив, лишь усиливают воспаление в организме. Так, например, бактерия Prevotella copri способна "производить" воспалительное вещество триметиламин-N-оксид, но для этого ей необходимы холин и карнитин, поступающие в организм при употреблении красного мяса, яиц, молочных продуктов. А вот сыр и кисломолочные продукты, напротив, способствуют уменьшению воспаления - полезные бактерии расщепляют пищевые волокна, образуя противовоспалительные короткоцепочечные жирные кислоты.

Сокращают риски воспаления благодаря наличию аминокислоты триптофан также орехи и мясо птицы, отметил эксперт в беседе с KP.RU. Не менее полезными в борьбе с воспалительными процессами будут также содержащие омега-3 семена льна и чиа, содержащие мононенасыщенные жирные кислоты авокадо и оливковое масло, а также улучшающие пищеварение фрукты, имбирь, куркума и зеленый чай.

А вот данных о неблагоприятном воздействии кофе на воспалительные заболевания, по словам эксперта, нет. Напротив, небольшое его количество имеет доказанный защитный эффект, отметил ученый.

На заметку

Продукты, способствующие воспалению

Усиливают воспалительные процессы в организме такие продукты: сахар, мука высокой степени очистки, трансжиры, молоко и красное мясо.

Осторожно нужно быть с картофелем, томатами, перцами, баклажанами.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Times: В Германии признали эффективность российской вакцины "Спутник V"
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
Банки будут получать справку 2-НДФЛ с портала госуслуг автоматически
В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны
ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году