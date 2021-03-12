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Названы данные, которые нужно удалить из памяти смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
12.03.2021,  
15:14
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Со временем смартфон начинает медленнее работать, а приложения - зависают или вылетают, то есть аварийно закрываются. В этом случае необходимо очистить оперативную память, считает доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

В разговоре с агентством "Прайм" он рассказал, что можно наладить быстродействие смартфона встроенными средствами очистки постоянной и оперативной памяти в настройках смартфона.

Достаточно часто память смартфона "забивается" медиафайлами из мессенджеров. Чтобы избежать этого, можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в каждом приложении. Кроме того, во многих мессенджерах есть функция очистки внутреннего кеша.

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Также Тимофеев отметил, что при использовании приложений для очистки памяти существует риск подхватить рекламный вирус, при этом современные версии операционных систем достаточно продвинуты, чтобы справляться с очисткой памяти в ручном режиме.

Например, в разделе оперативной памяти можно очистить кеш запущенных в данный момент приложений или даже выгрузить из памяти сами приложения - это делается чаще всего свайпом наверх.

Кроме того, эксперт советует очищать кеш браузера и историю посещений и запросов, а также файлы cookie.

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Фото: Valera Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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