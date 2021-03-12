Названы данные, которые нужно удалить из памяти смартфона

Со временем смартфон начинает медленнее работать, а приложения - зависают или вылетают, то есть аварийно закрываются. В этом случае необходимо очистить оперативную память, считает доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

В разговоре с агентством "Прайм" он рассказал, что можно наладить быстродействие смартфона встроенными средствами очистки постоянной и оперативной памяти в настройках смартфона.

Достаточно часто память смартфона "забивается" медиафайлами из мессенджеров. Чтобы избежать этого, можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в каждом приложении. Кроме того, во многих мессенджерах есть функция очистки внутреннего кеша.

Также Тимофеев отметил, что при использовании приложений для очистки памяти существует риск подхватить рекламный вирус, при этом современные версии операционных систем достаточно продвинуты, чтобы справляться с очисткой памяти в ручном режиме.

Например, в разделе оперативной памяти можно очистить кеш запущенных в данный момент приложений или даже выгрузить из памяти сами приложения - это делается чаще всего свайпом наверх.

Кроме того, эксперт советует очищать кеш браузера и историю посещений и запросов, а также файлы cookie.