Принят Государственной Думой 17 февраля 2021 года
Одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года
Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимном признании документов, подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных из Министерства обороны Республики Южная Осетия и Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия, и лиц, уволенных из Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации, подписанное в городе Москве 17 марта 2020 года.
Президент Российской Федерации В. Путин