Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 31-Ф3 "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимном признании документов, подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных из Министерства обороны Республики Южная Осетия и Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия, и лиц, уволенных из Министерства обороны Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации"