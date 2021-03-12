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Текст:   Марина Трубилина 
19:33 12.03.2021

Отмененные сейсмические нормы будут возвращены

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Сейсмические нормы, отмененные в январе Минстроем, будут введены вновь. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков на круглом столе в Общественной палате.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Карты сейсмического районирования были скорректированы в прошлом году. В 36 регионах степень опасности землетрясений была снижена, а в 15 балл был увеличен. Это осложнило строительство, отмечали в НОСТРОЙ - требуется немедленная корректировка типовых проектов, что влечет дополнительные расходы и увеличивает сроки строительства. Кроме того, некоторые эксперты сомневались в корректности новых данных. В январе изменения были отменены Минстроем. Это, однако, тоже вызвало возражения, поскольку ряд экспертов считает, что в новых картах была более актуальная научная информация, а некоторые масштабные проекты уже были разработаны по новым правилам. Ситуацию обсудили в Общественной палате.

"Позиция министерства не изменялась - мы считаем что нужно постепенно, шаг за шагом вводить новые карты", - рассказал Дмитрий Волков. Единственной ошибкой ведомства было представление о том, что появление новых норм не будет неожиданностью для рынка, отметил замминистра. Изменения норм обсуждались несколько лет, документ вступал в силу через полгода, однако для многих застройщиков он все же стал сюрпризом. "Мы понимаем эту проблему и, конечно, должны на нее реагировать", - сказал Волков. Поскольку юридически министерство не может отложить действие норм, решено было отменить изменения, а затем они вновь начнут вводиться в действие. На это процедурно уходит достаточно много времени, это будет происходить несколько месяцев, добавил Волков. "Полагаю, все коллизии будут в этом году устранены", - подчеркнул он.

Новые нормы будут касаться нового строительства, отметил замминистра. Что же касается уже существующих зданий - есть государственная программа повышения сейсмостойкости, по которой будут постепенно повышать сейсмическую устойчивость зданий.