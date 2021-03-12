В турецкой пещере нашли инструменты, спрятанные 11 тысяч лет назад

В Турции археологи при обследовании одной из древних пещер на севере страны обнаружили целый набор каменных инструментов X тысячелетия до нашей эры.

Как сообщает Daily Sabah, найденные древние каменные орудия проливают новый свет на историю северной Турции. Они были обнаружены при обследовании пещеры в провинции Трабзон.

Предыдущие исследования уже доказали, что здесь существовало человеческое поселение. Люди жили тут в тот же период времени, когда на юго-востоке современной Турции, в местечке Гебеклитепе, появилось поселение, считающееся на сегодняшний день древнейшим в мире.

Но если в Гебеклитепе люди уже строили дома, то в Трабзоне их современники облюбовали пещеры. Найденные там каменные инструменты датированы X тысячелетием до нашей эры. Сообщается, что артефакты представляют собой весьма примитивные орудия, изготовленные из обсидиана и кремня.

Они находились в пещере, известной под названием Коскарлы. Она расположена в сельской местности недалеко от городка Дюзкея. Раскопки ведутся в этом районе с 2018 года. По мнению археологов, в будущем в этом же районе, возможно, будут найдены и другие ранее неизвестные древние поселения.

Одним из самых важных для понимания истории данного региона аспектов археологи назвали то, что некоторые из обнаруженных инструментов оказались не местными. Анализ показал, что они были изготовлены из материалов, которые в данном районе не встречаются. В то ж время, такие материалы имеются в других регионах современной Турции. По мнению ученых, это указывает на высокую мобильность жителей доисторической Анатолии.

Как сообщили Хюля Чалишкан Акгюль и Серкан Демирель, археологи из Технического университета Карадениз в Трабзоне, на данный момент в ходе раскопок удалось обнаружить 103 каменных орудия.

Самые любопытные из них были отправлены на экспертизу профессору Тристану Картеру из Университета Макмастера в Канаде, который считается одним из ведущих мировых специалистов по инструментам из обсидиана.

Анализ Картера показал, что пять доисторических режущих инструментов были изготовлены в Каппадокии, на территории современной центральной Турции. Еще два идентифицированных им инструмента были доставлены в Коскарлы из региона, который охватывает нынешнюю Грузию и Армению. К слову, для Трабзоне эти орудия являются самыми древними артефактами, когда-либо обнаруженными здесь.

"Найденные нами орудия принадлежат той эпохе, когда люди все еще были охотниками-собирателями, но уже значительно совершенствовали свои навыки, - говорит Хюля Чалишкан Акгюль. - На это указывает то, что эти орудия были изготовлены более тонко по сравнению с другими инструментами того же периода, найденными в других местах".

Она отметила, что в Трабзоне нет и не было обсидиана. Следовательно, как минимум часть инструментов действительно прибыла сюда из других регионов. Впрочем, о направлении этих перемещений пока можно только гадать. Но открытие уже доказало, что история заселения Трабзона гораздо старше, чем считалось до сих пор.

Первые упоминания о Трабзоне относятся к VII веку до нашей эры, когда ионийцы основали здесь свои колонии. А что было здесь до их появления, это пока загадка.

Известно, что ионийцы создали провинцию, занимавшую центральное место в Черноморском регионе. В те ранние времена эти земли подвергалась постоянным набегам и вторжениям. После длительного римского, а затем и византийского правления, контроль над этой территорией перешел к династии Комнинов, знатной византийской семье, правившей здесь вплоть до османского завоевания в 1461 году.