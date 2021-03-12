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12.03.2021 12:47
Рубрика: Власть

Песков отметил снижение квалификации специалистов по России

Текст: Кира Латухина

У источников англосаксонских СМИ сильно упала квалификация специалистов по России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times о якобы усилении силового блока в Кремле.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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"Это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью", - пояснил Песков.

"В целом мы констатируем, что, конечно, у источников англосаксонских СМИ, в том числе и Financial Times существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране", - сказал пресс-секретарь президента. "Они продолжают свою работу, высказывают мнения, но их квалификация сейчас существенно понизилась и, к нашему сожалению, понизилась, наверное, степень понимания реальных процессов в нашей стране", - добавил он.

"Вместе с тем мы готовы терпеливо объяснять желающим то, что у нас происходит", - заключил Песков.

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