Песков заявил о росте числа атак на сайт Кремля

За последнее время кибератак на сайт Кремля стало больше. Об этом заявил, отвечая на вопросы ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Оно (число кибератак - прим. "РГ") все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это", - сообщил пресс-секретарь главы государства.

При этом Песков заметил, что 10 марта он никаких сбоев с сайтом не заметил: "У нас ничего не сбивалось. У меня все работало".