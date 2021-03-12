Получателям жилищных субсидий предложили давать деньги на продукты

Семьи, которым государство назначает жилищную субсидию, как и безработные, могут получить дебетовые карточки с деньгами для покупки продуктов.

Такое предложение прозвучало в ходе онлайн-конференции "Решить проблему пластикового загрязнения планеты!", приуроченной ко Всемирному дню защиты прав потребителей.

"Рост цен на фоне заморозки или даже сокращения уровня доходов многих потребителей воспринимается особенно болезненно, - отметил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. - В такой ситуации государство должно поддержать людей продовольственными субсидиями, это даст им возможность нормально питаться".

Дополнительные расходы бюджета на такие субсидии до конца года Петр Шелищ оценил в 80 млрд рублей, он считает эту сумму волне подъемной для страны. При этом он предлагает установить ограничение: картой с субсидией можно будет оплатить только отечественные продукты здорового питания.

"То, что раньше называлось "сговор", теперь объявлено "согласованными действиями по сдерживанию цен" и этим пытаются помочь наименее состоятельным потребителям, хотя подобные меры для экономики ничего хорошего не несут, - сказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. - Мы же предлагаем рыночный механизм. Подобный реализуют и в США, где продовольственные субсидии на еду для 36 млн человек в 2019 году обошлись бюджету страны в 60,3 млрд долларов. Причем большинством получателей этой помощи были дети".

Дмитрий Янин полагает, что ограничения по набору продуктов могут быть не такими строгими: импортные бананы в России стоят вдвое меньше "патриотичных яблок" и для голодающей семьи они более предпочтительный продукт. Решать же вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей надо отдельно от программы помощи бедным гражданам, считает Янин.