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12.03.2021 01:23
Рубрика: Общество

Попова: Данных о влиянии новых штаммов на усиление эпидпроцесса пока нет

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Новые мутации коронавируса, выявляемые в мире, предположительно, не влияют на усиление эпидемического процесса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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По ее словам, мнение российских ученых по данному вопросу пока окончательно не сформулировано, специалисты наблюдают и анализируют. На сегодняшний день доступна только математическая модель на примере Великобритании и британского штамма. "Эпидемиологически подтвержденных данных влияния нового штамма на изменение характеров эпидпроцессов пока очевидных не представлено", - рассказала глава ведомства ТАСС.

Она пояснила: если сравнивать ситуацию в разных странах, где были выявлены новые мутации, то прямой зависимости с ухудшением ситуации нет. Есть страны, где уже 80% всех выявляемых вирусов - это британский штамм, но при этом какого-то иного развития эпидроцесса там не наблюдается. "Это предмет для изучения, для анализа, но это то, что мы делали и делаем, нам это важно", - заключила Попова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила данные, согласно которым, число стран, где циркулирует британский штамм коронавируса, достигло уже 111. До 58 государств расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного изначально в ЮАР, а штамм P.1, выявленный впервые в Бразилии и Японии, обнаружен в 32 странах мира.

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