В ВОЗ рассказали о распространении новых штаммов коронавируса в мире

"Британский" штамм коронавируса (VOC 202012/01) за неделю был выявлен еще в пяти странах мира, их общее число достигло 111. До 58 государств расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, изначально обнаруженный в Бразилии и Японии, циркулирует сейчас в 32 странах.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, способность "британского" штамма заражать людей на 36-75% выше, чем у изначально известного штамма коронавируса SARS-CoV-2, пишет ТАСС. Специалисты отмечают "возможный повышенный риск госпитализации", а также более тяжелого течения болезни. Что касается 501Y.V2, то этот штамм, по имеющимся у ВОЗ сведениям, в полтора раза более заразен, чем первоначальный. Способность штамма P.1 инфицировать людей также расценивается как более высокая.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отечественные тест-системы для выявления коронавируса постоянно совершенствуются и способны определить практически все штаммы. "Они действительно у нас одни из лучших в мире, это правда", - отметил президент. "Могу сказать уверенно, они берут практически все штаммы коронавирусной инфекции, все определяют достаточно уверенно", - добавил Владимир Путин.