Путин: Российские тест-системы определяют практически все штаммы COVID-19

Российские тест-системы для выявления коронавируса постоянно совершенствуются и способны определить практически все штаммы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

"Что касается тест-систем - они действительно у нас одни из лучших в мире, это правда. На первом этапе вопросы были с реагентами, со временем получения результатов, но они совершенствуются и совершенствуются", - сказал он.

"Могу сказать уверенно, они берут практически все штаммы коронавирусной инфекции, все определяют достаточно уверенно", - добавил Владимир Путин.