Попова исключила заражение британским штаммом переболевших COVID-19 россиян

Те, кто переболел штаммом коронавируса, преимущественно циркулирующим на территории России, уже не заразятся британской разновидностью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что это также касается вакцинированных граждан.

По ее словам, переболевшие россияне не должны заразиться, встретившись с британским штаммом, "потому что мы видим реакцию нейтрализации", цитирует ТАСС. Россияне, привившиеся одной из двух отечественных вакцин, также не могут заболеть, потому что антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. "Также происходит по всем остальным штаммам", - отметила Попова.

Она пояснила, что специалисты центра "Вектор" используют сыворотку переболевших и привитых российскими вакцинами людей, имеющих антитела. К одним они добавляют циркулирующие на территории России штаммы, а к другим - британский, и таким способом они изучают, нейтрализуют ли антитела, имеющиеся в сыворотке людей, вирусы.

Ранее Анна Попова заявила, что новые мутации коронавируса, выявляемые в мире, предположительно, не влияют на усиление эпидемического процесса. Эпидемиологически подтвержденных данных о таком влиянии пока нет. Глава Роспотребнадзора отметила, что мнение российских ученых по данному вопросу пока окончательно не сформулировано, но специалисты наблюдают и анализируют.