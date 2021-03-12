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12.03.2021 09:07
Рубрика: Общество

Попова: Люди могут быть переносчиками нового штамма птичьего гриппа

Текст: Алексей Дуэль
Новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку, сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это заболевание было выявлено у нескольких сотрудников птицефабрики на юге России в феврале.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

"Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности, - предупредили Анна Попова. - Но мы увидели это раньше, чем наступила беда".

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Время для того, чтобы подготовиться к такому развитию событий - сделать тесты и разработать вакцину, есть, считает глава Роспотребнадзора. Она заверила, что в случае необходимости страна будет готова к борьбе с новым заболеванием.

"Мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что угроза есть", - подчеркнула Анна Попова. Она назвала выявление этого вируса у людей "открытием мирового уровня" и закономерным результатом работы всей системы санитарно-эпидемиологического надзора России.

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