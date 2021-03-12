Попова: Люди могут быть переносчиками нового штамма птичьего гриппа

"Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности, - предупредили Анна Попова. - Но мы увидели это раньше, чем наступила беда".

Время для того, чтобы подготовиться к такому развитию событий - сделать тесты и разработать вакцину, есть, считает глава Роспотребнадзора. Она заверила, что в случае необходимости страна будет готова к борьбе с новым заболеванием.

"Мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что угроза есть", - подчеркнула Анна Попова. Она назвала выявление этого вируса у людей "открытием мирового уровня" и закономерным результатом работы всей системы санитарно-эпидемиологического надзора России.