Президент Армении попал в больницу из-за проблем с сердцем

Президент Армении Армен Саркисян госпитализирован. Как передают местные СМИ, у него возникли проблемы с сердцем. В настоящее время он проходит обследование в медицинском центре "Астхик".

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источники в администрации главы государства, у него возникли осложнения, спровоцированные перенесенной ранее коронавирусной инфекцией.

Напомним, COVID-19 был диагностирован у Саркисяна в начале января, когда он находился в Лондоне. Президент был изолирован и проходил лечение под контролем медиков. В середине января его госпитализировали из-за возникших осложнений. В Армению Саркисян вернулся только в середине февраля, где он продолжил лечение.