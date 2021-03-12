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12.03.2021 17:37
Рубрика: В мире

Президент Армении попал в больницу из-за проблем с сердцем

Текст: Юрий Когалов

Президент Армении Армен Саркисян госпитализирован. Как передают местные СМИ, у него возникли проблемы с сердцем. В настоящее время он проходит обследование в медицинском центре "Астхик".

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Как уточняет ТАСС со ссылкой на источники в администрации главы государства, у него возникли осложнения, спровоцированные перенесенной ранее коронавирусной инфекцией.

Напомним, COVID-19 был диагностирован у Саркисяна в начале января, когда он находился в Лондоне. Президент был изолирован и проходил лечение под контролем медиков. В середине января его госпитализировали из-за возникших осложнений. В Армению Саркисян вернулся только в середине февраля, где он продолжил лечение.

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