При назначении выплаты на детей от 3 до 7 лет учтут имущество семьи

Критерии нуждаемости семей при назначении им выплат на детей от 3 до 7 лет планируют оценивать комплексно, рассказали в Минтруде. Обновленные правила предоставления выплаты сейчас разрабатываются.

В ведомстве пояснили, что помимо среднедушевого дохода теперь будет учитываться количество квартир, машин, земельных участков, которые принадлежат семье, то есть все движимое и недвижимое имущество.

Так, например, семья, претендующая на выплату, может обладать одной квартирой или домом любой площади. Но если квартир несколько, то их площадь не должна превышать 24 квадратных метров на каждого члена семьи. Если помимо квартиры у семьи есть дом, то в этом случае жилая площадь на каждого члена семьи не должна быть более 40 квадратных метров.

Семья также может иметь дачу, земельный участок площадью не более 0,25 Га, один автомобиль или два в случае, если семья многодетная. Однако он не должен принадлежать люксовому бренду.

"Государство должно помогать, но помогать не вслепую, а именно тем, кто объективно должен получать больше. Если у семьи есть возможность содержать дорогую машину и платить за нее налог 70 тысяч в год, ее нельзя отнести к категории нуждающихся семей", - говорит председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. По ее словам, первый год показал, каким должен быть механизм, чтобы выплаты были и адресными, и справедливыми.

С этого года размер выплаты на детей от 3 до 7 лет может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума, он зависит от достатка и нуждаемости семьи. Так 50% регионального прожиточного минимума принимается за базовый размер пособия. Если среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплату увеличат до 75% регионального прожиточного минимума, а при необходимости и д 100%.

Всего на выплаты на детей от 3 до 7 лет предусмотрено более трлн рублей на ближайшие три года.