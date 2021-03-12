Пушков спрогнозировал стратегию администрации Байдена в отношении России

Администрация президента США Джо Байдена может избрать тактику "длительной осады" России, избегая при этом резких и рискованных шагов в отношении Москвы. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков, комментируя отсутствие явных антироссийских действий со стороны Вашингтона.

Он предположил, что США могли взять "сознательную паузу", поскольку в команде Байдена осознали, что потенциал враждебности в адрес Москвы был почти целиком мобилизован при предыдущей администрации - и по линии двусторонних отношений, и по линии НАТО.

Говоря о том, что же плохого может сделать администрация Байдена для России, Пушков назвал введение "санкций из ада" (подталкивание Украины к новому конфликту в Донбассе), либо наращивание военного контингента в граничащих с Россией странах НАТО. Однако данные меры несут определенные риски, подчеркивает сенатор. В результате остается только увеличение вооруженных сил на границах с РФ и в Черном море, что является лишь продолжением линии поведения при экс-президенте Дональде Трампе.

"По этим причинам жесткость Байдена в отношении России пока носит в основном риторический характер", - отмечает Пушков. Антироссийские действия будут, но их целью будет скорее длительная осада нашей страны, чем набор действий, способных поставить ситуацию на грань военного конфликта, резюмировал сенатор.