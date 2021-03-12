Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Ближнем Востоке

Положение в Ближневосточном регионе предложил обсудить президент на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

"Тема всем собравшимся хорошо известна. Поговорим о событиях, которые происходят в непосредственной близости от наших границ, в Ближневосточном регионе", - объявил Владимир Путин.

"Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону мира", - подчеркнул президент. У Москвы там и интересов много, и друзей, партнеров. "Это перспективный для развития наших внешнеэкономических связей регион, традиционно дружественный для нас", - оценил Путин и предложил обсудить сегодняшнее положение дел и перспективы развития в этом регионе мира на ближайшую перспективу.

В закрытом режиме по теме докладывали директор СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Сергей Шойгу.

В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.