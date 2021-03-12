Рапота может покинуть пост госсекретаря СГ в течение недели

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота может покинуть свой пост в течение недели. Об этом он рассказал журналистам на полях Международного экономического форума "СНГ - 30 лет".

По словам Рапоты, в феврале 2020 года его полномочия были продлены на 12 месяцев, этот срок уже истек. "Дальше идут формальности, которые не укладываются в этот график. Я думаю, в течение недели уже как-то этот вопрос решится", - цитирует его агентство ТАСС.

Кто именно замет его место, пока неизвестно. Как рассказал Рапота, рассматривается несколько кандидатур, о принятом решении объявит Высший государственный совет Союзного государства.

Сам Рапота продолжит заниматься темой Союзного государства, но только в качестве эксперта. Он признал, что за девять лет работы "не все удалось сделать, как хотелось". "Но я думаю, это все равно будет доведено до нормального состояния", - добавил он.

Рапота также отметил, что поддерживает идею создания единой символики интеграционного объединения. "Дело хорошее, почему бы и нет", - заявил он. По его словам, может быть проведен конкурс, как это было с символикой Евразийского экономического союза, главное, чтобы Россия и Беларусь проявили заинтересованность в этом. "Технологически это сделать не так сложно", - добавил Рапота.