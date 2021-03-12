Андрей Бочкарев: На городских стройплощадках растет число рабочих из Москвы и области

На стройках столицы наметилась тенденция по увеличению количества рабочих из Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Пандемия коронавирусной инфекции не могла не сказаться на ситуации в столичной строительной отрасли, и речь не только о последствиях вводимых ограничений - из-за пандемии произошел серьезный отток рабочих из стран СНГ и ближнего зарубежья, в результате чего Москва столкнулась с проблемой дефицита кадров. Однако сейчас уже наблюдается тенденция по заполнению освободившихся вакансий, которые все чаще занимают специалисты из Москвы и области", - сказал Бочкарев.

По словам заммэра, такая тенденция должна положительно сказаться на темпах реализации не только городских проектов, но и инвестиционных, где дефицит кадров ощущался сильнее всего.

"Сегодня все заинтересованы, чтобы строительный сектор, который фактически выступает локомотивом экономики, продолжал развиваться. Ведь вклад строительного комплекса в городскую экономику очень весомый - 19% валового регионального продукта Москвы: на каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, город получает три рубля частных инвестиций в промышленность, инновации, торговлю и прочие сферы", - отметил он.

По данным рекрутинговых агентств, только за месяц число резюме в сфере "Строительство, недвижимость" в Москве выросло на 3%, а сама сфера по числу размещенных резюме входит в первую десятку статистического рейтинга. Не последним фактором здесь выступает уровень заработной платы строителей, который в столице выше, чем в других регионах.

Несмотря на ограничения из-за пандемии, в 2020 году столице удалось не только удержать привычные объемы ввода недвижимости, но даже нарастить их и установить новый рекорд. За прошедший год было введено почти 11 миллионов квадратных метров, в том числе почти пять миллионов жилья.