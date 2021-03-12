ЦБ отозвал лицензии у банка и НКО за обслуживание нелегальных казино

Банк России отозвал лицензии у московского банка "Современные стандарты бизнеса" ("ССтБ") и казанской небанковской кредитной организации "Сетевая расчетная палата". Обе организации специализировались на обеспечении расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Ранее ЦБ отозвал лицензии у нескольких кредитных организаций за обслуживание нелегальных онлайн-казино, букмекеров и тотализаторов.
По величине активов "Сетевая расчетная палата" занимала 277-е место в банковской системе, "ССтБ" - 352-е место. Обеим организациям за нарушение законов о банковской деятельности ЦБ неоднократно ограничивал операции.