Юные художники Москвы и Рима нарисовали локдаун

Художественные школы Москвы и Рима стали участниками конкурса "Mosca-Roma. 2020. Riflessi / "Москва-Рим. 2020. Отражение", который проводился посольством Италии в России при поддержке правительства Москвы. Победителей - три столичные художественные школы и три римские - торжественно наградят в понедельник, 15 марта, в Москве.

Организаторы конкурса получили 423 творческие работы из 35 художественных школ Москвы и 18 художественных лицеев Рима. Главной темой стала жизнь в период локдауна и пандемии, поразившей всю планету. Несмотря на юный возраст участников, картины поражают своей глубиной и совсем не детским взглядом на жизнь.

"Эти отражения подобны зеркальным: это размышления об особенностях 2020 года, об изменениях в жизни, в человеке, в отношениях между людьми и государствами вследствие карантина и пандемии, которые потрясли мир", - рассказывает Карен Терраччано, один из авторов конкурса, наряду с Элизабеттой Сальваторелли и с Ларисой Парамоновой из Фонда Анима.

Цель конкурса - популяризация современного изобразительного искусства, поиск и помощь в продвижении талантливых художников, а также привлечение общественного внимания к образованию в области искусства.

Работы юных российских и итальянских художников оценивало очень профессиональное жюри. Вот только несколько имен - Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина, Тереза Мавика, директор российского павильона на Венецианской Биеннале, Дария Пушкова, директор Российского центра науки и культуры в Риме, Даниэла Рицци, директор Итальянского института культуры в Москве и Фламиния Джорда, технический координатор министерства образования Италии.

Если позволит эпидемиологическая ситуация, организаторы планируют провести выставку работ-победителей в центральных экспозиционных пространствах Москвы и Рима. А пока 50 лучших картин можно увидеть на официальном сайте конкурса.