Калужанам присвоят почетные звания

11 марта состоялось заседание комиссии по присвоению муниципальных почетных званий.

В заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель городского головы Александр Серяков, депутаты городской думы, руководители подразделений городской управы, председатель совета старейшин Николай Алмазов, председатель калужского областного совета профсоюзов Александр Гречанинов и председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич.

Члены комиссии одобрили кандидатуры для занесения на Доску Почета "Дела и люди". Занести на доску почета планируется двадцать калужан - представителей образования, культуры, спорта, социальной защиты, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, бизнеса и транспорта.

Также были одобрены кандидатуры для занесения в Книгу Почета, присвоения звания "Заслуженный работник города Калуги" и "Почетный гражданин города Калуги".

"Все представленные кандидатуры - достойные и заслуженные люди, много лет трудившиеся на благо нашего города и внесшие значительный вклад в развитие Калуги", - подчеркнул Юрий Моисеев.

Окончательно кандидатуры будут утверждены на заседании городской думы.