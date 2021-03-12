Костромской спорткомплекс заплатит за ожог ребенка

Костромской спортивный комплекс выплатит 55 тысяч рублей семье девочки, получившей удар током и ожог.

В прокуратуре Костромской области рассказали, что инцидент произошел в декабре 2019 года. Прикрепленный к стене фен, с помощью которого семилетняя девочка сушила волосы после занятия плаванием, оказался неисправен: девочку ударило электрическим током, на ней загорелась футболка. В результате ребенок оказался в больнице с ожогом грудной клетки первой степени.

Мать девочки обратилась в суд, попросив взыскать со спорткомплекса, не обеспечившего безопасных условий пребывания там детей, компенсацию морального вреда.

- В процессе рассмотрения дела стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения, по условиям которого спортивный комплекс выплачивает истцу в счет возмещения вреда 55 тысяч рублей, - сообщили в надзорном ведомстве.

Суд утвердил мировое соглашение между сторонами и прекратил производство по делу.