КТ и МРТ-снимки теперь доступны москвичам в электронной медкарте

Она рассказала: "Мы продолжаем развивать возможности единой цифровой платформы здравоохранения и делать сервисы еще более удобным для горожан. Теперь в своей электронной медицинской карте москвичи смогут получить доступ к цифровым снимкам проведенных инструментальных исследований - это КТ, МРТ, рентген, маммография и флюорография, выполненные в государственных медицинских учреждениях столицы, а также снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, выполненные в коммерческих и федеральных клиниках в рамках программы ОМС. Сервис доступен и в браузере, и в мобильной версии ЭМК. Горожанам больше не придется лишний раз обращаться в поликлинику за изображением, и, если, например, потребуется консультация нескольких специалистов - ссылка на архив со снимками будет доступна в онлайн-формате", - рассказала вице-мэр.
Теперь получить доступ к снимкам компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, рентгена, маммографии и флюорографии можно непосредственно в электронной медицинской карте на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Кроме того, пользователям медкарты доступны снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ).
Для того, чтобы получить ссылку на архив со снимками исследования, в электронной медицинской карте необходимо зайти в раздел "Мои исследования", выбрать из списка протокол нужного исследования и затем нажать "Запросить изображение исследования". Таким образом, будет отправлен запрос на формирование архива. Оповещение о том, что ссылка для скачивания готова, появится на портале mos.ru в центре уведомлений (иконка с колокольчиком), который расположен в верхней части стартового экрана. В мобильной версии медкарты уведомление о готовности ссылки на архив отражается в виде сигнальной красной точки рядом с кнопкой "Исследования".
Так как исследования проводятся с помощью сложного медицинского оборудования, результат предоставляется в виде высококачественного детализированного снимка в формате DICOM. Архив будет содержать программное обеспечение для просмотра таких снимков и инструкцию по его использованию. Ссылки для скачивания файлов будут доступны на странице с протоколом исследования в течение пяти дней.
Также помимо скачивания цифровых снимков в электронной медицинской карте реализована возможность просмотра данных прививочной карты ребенка и выписки из стационаров, протоколы осмотров врачей, результаты анализов на COVID-19 и лабораторных исследований. Доступна информация о выписанных действующих рецептах и данные о вызовах скорой помощи, а пользователи имеют возможность самостоятельно выгружать документы из карты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.
Электронная медицинская карта разработана и развивается совместно Департаментом здравоохранения и Департаментом информационных технологий Москвы. Доступ к электронной медицинской карте можно получить на портале mos.ru. Для оформления пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. Родителям можно подать отдельную заявку на доступ к карте детей.