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12.03.2021 08:43
Рубрика: Общество

КТ и МРТ-снимки теперь доступны москвичам в электронной медкарте

Текст: Любовь Проценко
Теперь у москвичей есть возможность скачивать архив со снимками инструментальных исследований, таких как КТ, МРТ, рентген и другие, прямо в электронной медицинской карте. Новая функция ЭМК избавит горожан от необходимости лишний раз посещать кабинет врача для получения файлов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: "Мы продолжаем развивать возможности единой цифровой платформы здравоохранения и делать сервисы еще более удобным для горожан. Теперь в своей электронной медицинской карте москвичи смогут получить доступ к цифровым снимкам проведенных инструментальных исследований - это КТ, МРТ, рентген, маммография и флюорография, выполненные в государственных медицинских учреждениях столицы, а также снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, выполненные в коммерческих и федеральных клиниках в рамках программы ОМС. Сервис доступен и в браузере, и в мобильной версии ЭМК. Горожанам больше не придется лишний раз обращаться в поликлинику за изображением, и, если, например, потребуется консультация нескольких специалистов - ссылка на архив со снимками будет доступна в онлайн-формате", - рассказала вице-мэр.

Фото: Пресс-служба Philips
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Теперь получить доступ к снимкам компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, рентгена, маммографии и флюорографии можно непосредственно в электронной медицинской карте на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Кроме того, пользователям медкарты доступны снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ).

Для того, чтобы получить ссылку на архив со снимками исследования, в электронной медицинской карте необходимо зайти в раздел "Мои исследования", выбрать из списка протокол нужного исследования и затем нажать "Запросить изображение исследования". Таким образом, будет отправлен запрос на формирование архива. Оповещение о том, что ссылка для скачивания готова, появится на портале mos.ru в центре уведомлений (иконка с колокольчиком), который расположен в верхней части стартового экрана. В мобильной версии медкарты уведомление о готовности ссылки на архив отражается в виде сигнальной красной точки рядом с кнопкой "Исследования".

Так как исследования проводятся с помощью сложного медицинского оборудования, результат предоставляется в виде высококачественного детализированного снимка в формате DICOM. Архив будет содержать программное обеспечение для просмотра таких снимков и инструкцию по его использованию. Ссылки для скачивания файлов будут доступны на странице с протоколом исследования в течение пяти дней.

Также помимо скачивания цифровых снимков в электронной медицинской карте реализована возможность просмотра данных прививочной карты ребенка и выписки из стационаров, протоколы осмотров врачей, результаты анализов на COVID-19 и лабораторных исследований. Доступна информация о выписанных действующих рецептах и данные о вызовах скорой помощи, а пользователи имеют возможность самостоятельно выгружать документы из карты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.

Электронная медицинская карта разработана и развивается совместно Департаментом здравоохранения и Департаментом информационных технологий Москвы. Доступ к электронной медицинской карте можно получить на портале mos.ru. Для оформления пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет. Родителям можно подать отдельную заявку на доступ к карте детей.

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