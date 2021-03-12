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12.03.2021 07:00
Рубрика: Происшествия

Москвича могут лишить квартиры из-за перепланировки

Текст: Александр Мелешенко
Государственная жилищная инспекция Москвы подала довольно необычный иск в Бутырский районный суд - она требует продать квартиру москвича с торгов, а нового собственника обязать переделать незаконную перепланировку, вернув стены в первоначальное состояние. Судебное заседание назначено на конец марта, однако суд уже наложил арест на квартиру - до разрешения спора ее владелец не сможет ее продать, подарить и т.д.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Мосжилинспекция назвала основания для проверок квартир

В Мосжилинспекции "РГ" рассказали, что иск стал крайней мерой в затянувшемся споре. "Нам поступило обращение от жителя дома 169, корпус 1 на Дмитровском шоссе по поводу возможной незаконной перепланировки у его соседа сверху. Во время проверки это подтвердилось - собственник трехкомнатной квартиры объединил кухню с комнатой, демонтировав два участка несущей стены, а на ее остатке обустроил портал для телевизора", - объясняют в ведомстве.

Автора самовольной перепланировки оштрафовали и обязали вернуть стену в проектное состояние, то есть не просто закрыть вырубленные проемы гипсокартоном или кирпичом, а заказать проект и выполнить работы строго по нему. Обойдется это недешево - проектировщикам нужно будет рассчитать все нагрузки, подобрать материалы и решить, что же именно нужно сделать. Москвич, впрочем, в ответ просто перестал выходить на связь. Его оштрафовали повторно, после чего жилищные инспекторы обратились в суд, чтобы уже тот обязал человека переделать опасный для дома ремонт. Но решение суда тоже осталось без внимания предприимчивого обладателя "трешки" - переубедить его не смогли ни судебные приставы, ни новый штраф, теперь уже за неисполнение воли суда.

В жилищной инспекции объясняют, что остался последний предусмотренный законом шаг - продажа квартиры с торгов. Вырученные деньги отдадут уже бывшему владельцу, а нового обяжут вернуть стене прежний вид. Арест на квартиру инспекторы попросили наложить не случайно, иначе владелец мог бы продать или подарить ее еще до суда и тогда все вопросы пришлось бы по новой решать с новым владельцем - это займет многие месяцы, если не годы, при этом новый собственник вполне может оказаться родственником старого.

Дом, в котором поселился любитель рискованных перепланировок, практически новостройка - многоэтажку в районе Северный за МКАДом построили в 2016 году, а история с перепланировкой тянется с 2018 года. Много времени занимают суды, а штрафы за незаконную перепланировку вряд ли способны кого-то вразумить - нашего героя, снесшего несущую стену, оштрафовали трижды на общую сумму 7,5 тысячи рублей. Ремонт наверняка обошелся ему в десятки, если не в сотни раз дороже, переделка планировки тоже влетит в копеечку. Штрафы, кстати, москвич оплатил.

Москвичу отремонтировали балкон после вмешательства Мосжилинспекции

Впрочем, до реальных торгов дело может не дойти. Суд в Москве за всю историю получал такие иски от Мосжилинспекции всего пять раз и страх лишиться жилья обычно заставлял горожан переделать ремонт. Нередко уже в суд они приходили с документами, подтверждающими, что последствия самовольной перепланировки устранены.

Кстати

С августа прошлого года согласовать перепланировку в Москве можно только онлайн на портале мэрии mos.ru. Процесс за последние годы стал гораздо проще - больше не нужно собирать горы бумаг, а проект для типовых домов можно выбрать в специальном каталоге. Также на сайте можно узнать, какие работы в любом случае не получится согласовать и браться на них не стоит.

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