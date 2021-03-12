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12.03.2021 21:35
Рубрика: Культура

На ВДНХ ответили на требования закрыть выставку "Мир тела"

Вызвавшая большой общественный резонанс анатомическая выставка "Мир тела" является частной и проводится в арендованном помещении - так прокомментировали в пресс-службе ВДНХ требования о закрытии выставки. Напомним, с таким требование обратилась партия "Коммунисты России". Свои требования они направили в мэрию Москвы, прокуратуру и Минкультуры.

Фото: ТАСС
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"Выставка Body Worlds ("Мир тела") является частной и проходит в павильоне, находящемся в аренде. Выставка полностью инициирована и организована арендатором павильона. Содержание выставки также определяет арендатор", - передает РИА Новости официальный комментарий пресс-службы парка.

Напомним, что экспозиция выставки "Мир тела" (Body Worlds) доктора Гюнтера фон Хагенса состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации. Особо отмечается, что использовались только тела доноров.

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