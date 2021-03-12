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12.03.2021 08:57
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: В столичном детском технопарке открылся молодежный ИТ-коворкинг

Текст: Любовь Проценко

В детском технопарке "Байтик" открылся молодежный IT-коворкинг. Проект реализован благодаря гранту мэра столицы "Москва - добрый город". Площадка создана для выпускников технопарка по направлениям "Графический и веб-дизайн", "Программирование", "Инженерное дело".

Выпускники детских технопарков получают профессии будущего

"Обучение по этим программам здесь прошли больше 400 школьников. В молодежном коворкингеони смогут выполнить свои первые заказы. А эксперты в области инженерного моделирования, дизайна, маркетинга помогут ребятам в развитии профессиональных и предпринимательских качеств", - рассказала на портале mos.ru заммэра Наталья Сергунина.

Коворкинг рассчитан на учеников 8-11-х классов - выпускников "Байтика". Он располагается в специальной аудитории детского технопарка, оборудованной 3D-принтером, мини-типографией, дополнительными компьютерами.

Молодые специалисты при поддержке наставников будут работать над коммерческими и некоммерческими заказами, например, для волонтеров. Это создание сайтов, приложений, прототипов деталей и сувениров с помощью 3D-технологий, изготовление печатной продукции. Для продвижения своих услуг ребята сами запустили сайт, определили список работ и их стоимость.

Всего в Москве 18 детских технопарков. Их курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. Занятия проводятся по 41 направлению - от технических до творческих специальностей, они ориентированы на горожан от 7 до 17 лет.

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