Наталья Сергунина: В столичном детском технопарке открылся молодежный ИТ-коворкинг

В детском технопарке "Байтик" открылся молодежный IT-коворкинг. Проект реализован благодаря гранту мэра столицы "Москва - добрый город". Площадка создана для выпускников технопарка по направлениям "Графический и веб-дизайн", "Программирование", "Инженерное дело".

"Обучение по этим программам здесь прошли больше 400 школьников. В молодежном коворкингеони смогут выполнить свои первые заказы. А эксперты в области инженерного моделирования, дизайна, маркетинга помогут ребятам в развитии профессиональных и предпринимательских качеств", - рассказала на портале mos.ru заммэра Наталья Сергунина.

Коворкинг рассчитан на учеников 8-11-х классов - выпускников "Байтика". Он располагается в специальной аудитории детского технопарка, оборудованной 3D-принтером, мини-типографией, дополнительными компьютерами.

Молодые специалисты при поддержке наставников будут работать над коммерческими и некоммерческими заказами, например, для волонтеров. Это создание сайтов, приложений, прототипов деталей и сувениров с помощью 3D-технологий, изготовление печатной продукции. Для продвижения своих услуг ребята сами запустили сайт, определили список работ и их стоимость.

Всего в Москве 18 детских технопарков. Их курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. Занятия проводятся по 41 направлению - от технических до творческих специальностей, они ориентированы на горожан от 7 до 17 лет.