Отправлено в суд дело о преступлениях против детей в Сети

Следственный комитет отправляет в суд уголовное дело развратника, который травил детей в интернете, представляясь девочкой. Речь идет о жителе города Карабанова Владимирской области Александре Вострове. Расследовал его преступления из-за их опасности центральный аппарат Следственного комитета.

Главное следственное управление СК предъявило Вострову обвинение в совершении в 2013-2015 годах преступлений практически по всем, перечисленным в УК, "сексуальным" статьям. Их шесть - совершение насильственных действий сексуального характера, понуждение к ним, развратные действия, незаконное распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, нарушение неприкосновенности частной жизни.

Вот, что рассказывают в СК: Востров, находясь в своей квартире в городе Карабаново Владимирской области, создал больше десяти страниц под вымышленными именами в популярных среди подростков социальных сетях. Он в интернете знакомился с несовершеннолетними, представляясь... их сверстницей.

Путем обмана и шантажа он побуждал их к совершению различных развратных действий с применением фото- и видеосъемки и направлению ему этих материалов, объяснили в ведомстве.

Потом Востров распространил сведения о частной жизни несовершеннолетних, рассылая полученные от них фотографии друзьям и знакомым ребят.