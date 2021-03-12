"Железная бабушка" из Белгорода установила рекорд, проехав на танке

Ветеран Великой Отечественной войны 99-летняя Мария Колтакова из Белгорода установила 13-й рекорд России, проехав на танке по территории военной части в городе Валуйки.

Об этом легендарная белгородка, которую называют "железной бабушкой", сообщила на своей странице в Instagram.

- Книга рекордов России зафиксировала сегодня мой новый рекорд "Вождение танка в наибольшем возрасте". Я очень рада, - отметила Мария Колтакова. - Хочу поблагодарить всех, кто устроил и спланировал этот день.

В воинской части Марией Денисовной восхитились: она очень быстро разобралась в том, как управлять тяжелой машиной.

- Меня называют "железной бабушкой", а я говорю - не железная. Стальная! Железо - ржавеет! - с улыбкой сказала Мария Колтакова и добавила, что нас ждут ее новые рекорды.