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12.03.2021 17:54

Работники Нововоронежской АЭС провели благотворительную акцию

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС (УИОС НВ АЭС) организовало благотворительную акцию по сбору материалов для рукоделия и творчества для воспитанников Бобровской школы-интерната.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Акция проходила в течение месяца и была приурочена к Международному женскому дню. Участие в ней приняли работники Нововоронежской АЭС, городских предприятий и организаций, жители города атомщиков.

Неравнодушные горожане собрали ткань, бисер, пряжу, войлок, шерсть, - все что может пригодится для осуществления творческих идей и задумок детей. Передали также акварель, гуашь, альбомы, кисти, картон, цветную бумагу и книги.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Бобровская школа-интернат стала нашим большим другом. Там воспитываются очень добрые, искренние, любознательные и творческие дети, которые нуждаются во внимании, тепле, положительных эмоциях. Надеемся, собранные вещи разнообразят их досуг, дадут возможность проявить себя и они просто хорошо и с пользой проведут время. Ведь, как мы знаем, занятия творчеством развивают воображение, аккуратность, мелкую моторику, да и вообще помогает ребенку почувствовать себя нужным, особенным и уникальным", - поделилась специалист УИОС НВ АЭС Любовь Ивлева.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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