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12.03.2021 10:00
Рубрика: Власть

Собянин рассказал, что дает Москве и москвичам система офсетных контрактов

Текст: Любовь Проценко
Офсетные контракты по производству жизненно важных лекарств позволяют экономить средства и создавать рабочие места. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге, посвященном тому, что уже в марте-апреле столица получит крупную партию лекарств для лечения онкобольных.

Он написал: "Когда мы планируем сделать покупку, то стремимся приобрести максимально качественный товар по наименьшей цене. В принципе это же правило действует и в государственных закупках, однако с ними все не так просто. Правительства большинства стран видят в госзакупках важнейший инструмент поддержки отечественного производителя. Если покупаем молоко, то только у своих крестьян. Вагоны метро - у своего, а не у иностранного производителя. Деньги налогоплательщиков должны работать на развитие собственной экономики, а не уплывать за рубеж".

Фото: iStock
Собянин: в Москве начнут производить 27 жизненно важных лекарств, которые не производятся в России

Логика понятная, но и проблемы тоже очевидны: снижается конкуренция, закупки часто идут по завышенным ценам. Еще хуже - страдает качество продукции, поставляемой для государственных нужд.

- Можно ли совместить задачи экономии бюджетных средств, обеспечения качества продукции и поддержки отечественного производителя? - задается вопросом мэр. - Универсальных механизмов, наверное, не существует. Но один из возможных вариантов - офсетные контракты - несколько лет назад предложило правительство Москвы.

Нашу инициативу поддержало Правительство России, в результате были приняты изменения в закон о закупках № 44-ФЗ, в соответствии с которыми инвесторы создают новые производства в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для нужд субъекта Федерации.

Проще говоря, построил завод в Москве - получишь гарантии сбыта продукции на ближайшие 5-10 лет и сможешь окупить вложенные инвестиции.

Фото: sobyanin.ru

Сейчас в Москве заключено 5 офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. В создание новых производств инвесторы вложат 12,9 млрд рублей.

Общий объем закупок по 5 контрактам составит 73 млрд рублей в течение 10 лет. Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20% больше. А 27 из 53 лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в нашей стране.

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