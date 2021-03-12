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12.03.2021 22:59
Рубрика: Культура

СПЧ потребовал дать правовую оценку выставке трупов в Москве

Текст: Сергей Бабкин

Глава совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев потребовал дать правовую оценку открывшейся на ВДНХ выставке трупов "Мир тела" (Body Worlds).

На ВДНХ ответили на требования закрыть выставку "Мир тела"

"Я несколько дней наблюдаю за негативным резонансом вокруг привезенной в Москву выставки немецкого патологоанатома Гюнтера фон Хагенса Body Worlds, - говорится в заявлении Валерия Фадеева на официальном сайте СПЧ. - Среди экспонатов - тело разрезанной беременной женщины, пара, занимающаяся сексом, балетные танцоры, гимнаст на кольцах".

По мнению правозащитника, выставка не имеет ничего общего с традиционным анатомическим музеем. Организация, которая ее проводит, занимается организацией выставок и не ведет деятельность в сфере образования и здравоохранения.

Напомним, что выставка была открыта 12 марта и вызвала неоднозначную реакцию. Столичные общественники собрали 40 тысяч подписей под петицией с требованием запретить ее работу. В свою очередь представители организаторов отмечают, что тела для инсталляций завещаны самими умершими и что экспозиция носит просветительский характер.

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