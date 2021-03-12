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Текст:   Марина Трубилина 
14:41 12.03.2021

В 2021 году выданы разрешения на строительство 3,5 млн кв. м жилья

За два месяца 2021 года выданы разрешения на строительство более 3,578 млн кв. м жилья, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Александр Корольков/РГ
Покупатели квартир все чаще сдают старое жилье застройщику

Разрешительная документация оформлена на здания 70 регионов. Лидерами по выдаче разрешений стали Москва (722,4 тыс. кв. м), Ростовская область (279 тыс. кв. м), Свердловская область (165,4 тыс. кв. м.), Санкт-Петербург (151,6 тыс. кв. м). Большое количество жилья запущено также в Башкортостане, ХМАО-Югра, Ленинградской, Калининградской областях, Татарстане и Дагестане.

В 2020 году было выдано 4 841 разрешение на строительство многоквартирных домов. Это больше, чем в 2019 году, на 17%. Площадь такого жилья больше, чем в 2019 году, почти на 2,5 млн кв. м.

"Одним из основных факторов, повлиявших на увеличение числа полученных разрешений на строительство и запуск новых проектов, стал рост спроса на покупку жилья. Это позволило создать задел на ближайшие годы для реализации целей и задач федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда", - отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.